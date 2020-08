Movida a Legnano, maxi dispiegamento di Forze dell’ordine

Movida a Legnano nel primo weekend dopo Ferragosto: intensificati i controlli da parte dell Forze dell’ordine.

Movida a Legnano: maxi controlli sull’uso di mascherine

E’ partito ieri sera, venerdì 21 agosto 2020, il primo fine settimana dopo il Ferragosto e nella città del Carroccio le Forze dell’ordine sono impegnate in controlli serrati per far seguire le disposizioni sull’utilizzo di mascherine e dispositivi contro il Coronavirus.

“Indossa la mscherina in caso di assembramenti”

“Vuoi farti un giro a Legnano? Magari di sera o di notte, in compagnia di amici? Goditi la città, rispettando luoghi e persone” scrivono dal Comune di Legnano. “Ricorda che dalle 18 alle 6 del mattino, se frequenti zone in cui si verificano assembramenti, devi indossare la mascherina – hanno continuato – Se non lo fai, rischi una sanzione di 400 euro”.

