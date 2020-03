Motta, soccorso 28enne ubriaco e riverso in strada

Motta, intervento della Croce Oro per aiutare un 28enne trovato riverso in strada ed in stato di alterazione alcolica

Lo hanno trovato riverso sul marciapiede in stato confusionale: intervento degli operatori della Croce Oro di Gaggiano poco prima delle 20 di ieri in via De Gasperi a Motta Visconti: A terra un giovane di 28 anni. Non si sa ancora esattamente cosa stesse facendo, i sanitari gli hanno riscontrato qualche difficoltà respiratoria ma le cause del suo malore – è bene specificarlo in questi giorni di massima allerta per via del Coronavirus – sarebbero da ricollegare piuttosto all'alitosi alcolica che gli è stata riscontrata. Il giovane non aveva infatti febbre né altri sintomi. E' stato portato all'Humanitas di Rozzano.