Motoraduno abusivo sventato da Carabinieri e Polizia locale

CERRO MAGGIORE

Operazione congiunta contro le corse nella zona industriale, emesse una decina di multe

Motoraduno abusivo annullato a Cerro Maggiore grazie all'intervento dei Carabinieri e della Polizia locale: emesse multe.

Motoraduno abusivo, lo stop

Diversi giovani, così come accaduto qualche mese fa e con tante proteste dei residenti, anche nel pomeriggio di oggi, domenica 23 gennaio 2021, stavano iniziando a ritrovarsi nella zona industriale di Cerro Maggiore per un motoraduno abusivo. Anche stavolta l'area prescelta era quella di via Kennedy. Ma stavolta ai ragazzi è andata male: il loro programma è stato infatti bloccato sul nascere. Merito infatti dell'operazione congiunta di Carabinieri e Polizia locale che, intervenendo sul posto, hanno evitato le solite corse in moto.

E sono fioccate anche le multe, una decina: alcune per mancata revisione e altra per utilizzo improprio di autocarro per il trasporto di moto e altro ancora.

Il commento del sindaco

Soddisfatta del risultato il sindaco Nuccia Berra: "Pochi giorni fa questi gruppi di ragazzi avevano già fatto parlare di loro in alcuni comuni dell'Altomilanese - afferma Berra - Ringrazio sia i nostri Carabinieri che la nostra Polizia locale per l'ottimo lavoro svolto al fine di evitare problemi di ordine pubblico e pericolosi raduni non autorizzati. Dai numerosi controlli effettuati sono scaturite sanzioni per varie problematiche e un'ottima analisi della composizione territoriale di queste manifestazioni abusive".