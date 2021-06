Motociclista trasportato in elicottero al Niguarda dopo il gravissimo incidente in via Fermi

Il motociclista è stato subito soccorso dai volontari delle ambulanze e dal personale medico dell'elisoccorso

Coinvolto un motociclista di 20 anni

Un gravissimo incidente stradale si è verificato intorno alle 8 di oggi in via Enrico Fermi nella zona industriale di Settimo Milanese. Gli agenti della Polizia locale immediatamente arrivati sul posto stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Sfortunato protagonista del sinistro un motociclista di 20 anni che è stato trasportato, d'urgenza, in elicottero all'ospedale milanese di Niguarda. Le sue condizioni sono preoccupanti.

Sotto shock la donna che era al volante dell'auto

In ospedale perché colpita da malore anche la persona che si trovava alla guida dell'auto che si è scontrata con la moto. Una donna di 61 anni che è stata accompagnata dai volontari della Croce Rossa all'ospedale San Carlo di Milano