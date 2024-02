Un motociclista di 40 annoi è stato investito questa mattina, 5 febbraio, a Parabiago: l'uomo è stato trasportato in codice giallo in ospedale.

Motociclista investito trasportato in elisoccorso

Un uomo di 43 anni in sella alla sua moto è stato investito questa mattina intorno alle 11 in viale Lombardia a Parabiago: sul posto sono arrivate automedica, ambulanze e elisoccorso in codice rosso. Dopo le prime cure portate sul posto l'uomo è stato elitrasportato in ospedale. La donna alla guida dell'auto è stata anche lei trasportata in ospedale.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Parabiago. Sul posto la Polizia Locale che si sta occupando della gestione del traffico lungo l'arteria di comunicazione.