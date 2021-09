Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 21 settembre, in via Adua ad Arluno. Ferito un motociclista.

Motociclista ferito, arriva anche l'elisoccorso

Per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Locale di Arluno, attorno alle 17.50 in via Adua si sono scontrate un'auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il conducente della moto, un uomo di 65 anni. La situazione sembrava molto grave, tanto che sono stati inviati sul posto l'elisoccorso e un'ambulanza del Cvps di Arluno in codice rosso. Fortunatamente, dopo le prime cure ricevute, le condizioni del 65enne si sono rivelate meno gravi del previsto e l'elisoccorso è rientrato alla base, mentre l'uomo è stato portato all'ospedale di Magenta in codice giallo.