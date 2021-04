Nessun ferito, ma purtroppo è morto un cane nell’incendio divampato stamattina in un’azienda edile di Mantegazza, frazione di Vanzago.

Morto un cane nell’incendio di Vanzago

Per cause in fase di accertamento, attorno alle 9 di oggi, sabato 3 aprile, è divampato un rogo di grandi proporzioni, che in un primo momento ha fatto temere il peggio anche per le abitazioni circostanti. Alla fine nessuno è rimasto intossicato e non ci sono stati danni alle case, ma i Vigili del Fuoco hanno purtroppo recuperato un cane senza vita.