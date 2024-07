Morto l'avvocato Bruno Rondanini

E' stato colto da un malore nel suo studio di Busto Garolfo e per lui non c'è stato più nulla da fare. E' morto così l'avvocato Bruno Rondanini, 64 anni.

Malore fatale in studio per l'avvocato Bruno Rondanini

La tragedia risale alla mattina di venerdì 28 giugno. Erano passate da poco le 8.30 e l'uomo era arrivato da poco nel suo studio di via Cefalonia quando si è sentito male. A dare l'allarme è stata la segretaria che, trovandolo accasciato a terra, ha chiamato i soccorsi. L'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto, in codice rosso, un'ambulanza della Croce azzurra di Buscate, e in supporto è intervenuta anche l'automedica. Ma non è stato possibile fare altro che constatare il decesso del 64enne.

Il funerale sarà celebrato domani a Busto Garolfo

Rondanini, che oltre a quello di via Cefalonia a Busto Garolfo era titolare anche di uno studio in piazza Mocchetti a Legnano, lascia la moglie Cinzia e i figli Marco ed Elisa. Il funerale sarà celebrato domani, mercoledì 3 luglio, alle 15.30, nella chiesa parrocchiale dei Santi Salvatore e Margherita in piazza Lombardia è sarà preceduto dal Rosario con inizio alle 15.10.