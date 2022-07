Morto il carabiniere precipitato durante un'escursione in montagna

Morto il carabiniere caduto durante un'escursione in Valle Verzasca, nel Canton Ticino.

Non ce l'ha fatta Saverio Cirillo (nella foto di copertina), 34 anni, il vicebrigadiere dell'Arma in servizio a Legnano che nel pomeriggio di ieri, domenica 17 luglio 2022, è precipitato per circa dieci metri nell'attraversare un riale sopra la cascata di Aquino (in zona Valegg da Cansgell). L'incidente è avvenuto poco prima delle 16 e sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale, sono intervenuti i soccorritori della Rega (la Guardia aerea svizzera di soccorso). Il 34enne, le cui condizioni sono subito apparse gravissime, è stato elitrasportato all'ospedale di Lugano. Nonostante il prodigarsi dei medici, per lui non c'è stato nulla da fare.