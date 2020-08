E’ morto il motociclista 43enne rimasto coinvolto nel grave incidente stradale di stamattina, mercoledì 19 agosto, lungo la provinciale che da Cisliano porta a Vittuone. Si tratta di Marco Grassi, 43enne residente a Corbetta.

Morto il 43enne coinvolto nell’incidente

Per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale di Magenta l’uomo, in sella alla sua moto, si è scontrato con una Volkswagen Polo all’altezza dell’intersezione con San Giacomo, frazione di Cisliano. Le sue condizioni sono apparse immediatamente molto gravi. Sul posto elisoccorso e ambulanza. All’arrivo all’ospedale San Carlo di Milano, i medici ne hanno constatato il decesso.

VAI ALLA HOME PER TUTTE LE ALTRE NOTIZIE