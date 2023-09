Morti Pietro Cozzi e la moglie Marisa: sono loro le vittime dell'incidente in autostrada

Lutto a Legnano per la tragica morte di Pietro Cozzi e Marisa Agliati.

Legnano piange Pietro Cozzi e la moglie Marisa Agliati

Sono loro le due vittime dell'incidente avvenuto intorno alle 16 di oggi, lunedì 5 settembre 2023, sull'autostrada all'altezza di Vergiate. Pietro Cozzi, 88 anni, e la moglie Marisa Agliati, 85, viaggiavano su un'Alfa Romeo che si è ribaltata per cause in corso di accertamento. Inutili i soccorsi: i coniugi sono morti sul colpo.

Imprenditore di successo, filantropo e benefattore

Conosciutissimi, la loro scomparsa ha suscitato commozione e cordoglio. Con Cozzi, Legnano perde uno dei propri cittadini più illustri: imprenditore di successo (con la storica concessionaria Alfa Romeo di viale Toselli, da lui fondata nel 1955), fondatore del Museo Fratelli Cozzi interamente dedicato al marchio Alfa Romeo, ex presidente della Famiglia Legnanese e della Fondazione Famiglia Legnanese (che ha guidato fino al maggio scorso), era sempre in prima fila quando c'era da impegnarsi per il bene della città.

Il cordoglio dell'Amministrazione comunale

Il sindaco Lorenzo Radice, la vice Anna Pavan, tutta l’Amministrazione e gli uffici del Comune di Legnano piangono la loro scomparsa. Il primo cittadino, in particolare, dichiara:

"Il ricordo di Pietro Cozzi è legato al tratto di strada fatto insieme nel mio periodo da sindaco; un periodo in cui ho potuto apprezzare la sua instancabile capacità di proporre iniziative sempre nuove a favore della nostra comunità e con un occhio di riguardo per i nostri giovani. L’ho conosciuto in particolare per le borse di studio e per il Bosco vivo della Fondazione, due iniziative che dicono molto della sua attenzione e propensione a proiettarsi nel futuro. Ho ammirato il suo ottimismo, la battuta sempre pronta, la capacità di conquistare gli interlocutori con un sorriso, ma anche con la concretezza tipica dell’uomo del fare. Con la sua scomparsa Legnano perde una persona di grande valore che alla comunità locale ha dato tanto come imprenditore, filantropo e benefattore. Ai figli Elisabetta e Roberto va tutta la mia vicinanza".

"Legnano e il suo Palio sempre nel cuore"

Anche il gran maestro del Collegio dei capitani, Raffaele Bonito, col suo vice Tiziano Biaggi, e tutto il direttivo, porgono le più sentite condoglianze ai figli Roberto ed Elisabetta, e ai loro famigliari:

"Pietro Cozzi ha avuto tanta parte nella storia del nostro Palio, da presidente della Famiglia Legnanese (negli ultimi anni è stato presidente dell'omonima Fondazione), alla ripresa, nel dopoguerra, di quella che allora si chiamava Sagra del Carroccio, nel 1956 è stato capitano della Contrada Sant’Erasmo, col figlio Roberto che ricoprirà la stessa carica negli anni 2009 e 2010. Con lui scompare una delle figure più importanti per la memoria storica della nostra manifestazione. Di Pietro ci mancheranno il cordiale sorriso, l’impegno, la sua carica da grande appassionato della vita: dalla concessionaria di viale Toselli alle tante iniziative che non si stancava di portare avanti in ogni ambito, specialmente rivolte ai giovani, con Legnano e il suo Palio sempre nel cuore".

Nella foto di copertina: Pietro Cozzi in una foto scattata nel dicembre 2020 in occasione della 34esima Giornata dello studente promossa dalla Fondazione Famiglia Legnanese