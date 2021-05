Morte avvocato Romano, il cordoglio del Comune

Cordoglio a Rho per la morte a 82 anni dell’Avvocato Antonio Romano, padre del sindaco Pietro.

La Giunta, il Consiglio Comunale, il Segretario Generale e tutto il personale esprimono profondo cordoglio al Sindaco Pietro Romano per la scomparsa avvenuta ieri sera del papà Antonio, noto e stimato avvocato di Rho e consigliere comunale dal 1975 al 1994.

“Siamo addolorati per la perdita di un uomo che ha dimostrato grande generosità nei confronti della città di Rho, del suo paese d’origine e delle persone in difficoltà. Un esempio di vita privata, professionale e politica che sono stati fondamento per la crescita del nostro caro Sindaco, a cui rivolgo la mia vicinanza a nome della Città” aggiunge il Vice Sindaco Andrea Orlandi.

Non è ancora nota la data del funerale.