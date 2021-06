Morta nel Naviglio: si propende per il gesto volontario

Secondo i primi rilievi dei Carabinieri ci sarebbe un gesto volontario, e non un incidente come ipotizzato in un primo momento, alla base della morte di una donna di circa 50 anni trovata cadavere all'alba di oggi, sabato 26 giugno, nelle acque del Naviglio.

Morta nel Naviglio: è di Cesano Boscone

La donna, residente a Cesano Boscone, è stata rinvenuta priva di vita nel Naviglio, tra Gaggiano e Vermezzo con Zelo, sul territorio di quest'ultimo. A dare l'allarme sono stati alcuni ciclisti di passaggio ma, purtroppo, all'arrivo dei soccorritori, per lei non c'era più nulla da fare.