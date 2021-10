Complicazioni in ospedale

E’ deceduta in ospedale la 59enne che lunedì pomeriggio aveva sbattuto violentemente la testa contro il muro di cinta della fossa viscontea

Morta la donna vittima di un malore in centro ad Abbiategrasso

C’è stato l’epilogo più triste e drammatico per il malore di cui era stata vittima una 59enne di Abbiategrasso nel pomeriggio di lunedì. La donna stava percorrendo viale Manzoni quando poco dopo le 17 ha avuto un mancamento che l’ha portata a sbattere violentemente la testa contro il muro di cinta della fossa viscontea. Le sue condizioni sono apparse immediatamente gravi, sul posto è stata inviata una ambulanza di Ata Soccorso assieme ad una automedica. Le operazioni per rianimarla sono durate oltre mezz’ora. Ma la situazione sembrava essere stata recuperata, tanto che il portale di Areu riferiva di un trasporto all’ospedale di Legnano in codice giallo, ad indicare una gravità media dell’infortunio. Invece nella giornata di mercoledì si è diffuso la drammatica notizia della morte in ospedale della donna.