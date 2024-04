Morimondo, il vicesindaco Alberto Gelpi agli arresti domiciliari

La notizia ha avuto ampia eco in paese e in tutto l'Abbiatense, anche perché Gelpi all'impegno politico-amministrativo affianca da sempre quello nel sociale: tra le altre cose è presidente della Fondazione Il Melograno, costituita nel 2012 per volontà dell'Anffas onlus di Abbiategrasso e del Comune di Abbiategrasso con l'obiettivo di realizzare il progetto "Dopo di noi" per garantire una casa, un luogo sicuro e protetto alle persone affette da disabilità psichica grave senza più famigliari in grado di occuparsi di loro. Associazioni che comunque risultano del tutto estranee alla vicenda per cui Gelpi è finito ai domiciliari.