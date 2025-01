Morimondo: grosso incendio alla Siderinox spa

Un incendio è divampato da pochi minuti , oggi giovedì 30 gennaio 2025, nella ditta Siderinox spa, una fabbrica produttrice di acciaio nella zona industriale di Morimondo frazione Caselle.

Secondo le prime informazioni pervenute le fiamme si sarebbero sviluppate sul tetto del fabbricato. Lo stabile dove è divampato il rogo è situato in una zona industriale, composta da diverse aziende, nella frazione di Caselle a qualche chilometro dal piccolo borgo dell'Abbazia.

Massiccio schieramento di forze

Per domare le fiamme, sul posto si stanno recando quattro mezzi dei Vigili del Fuoco provenienti dai Distaccamenti di via Darwin, i volontari di Abbiategrasso e Magenta nonché dalla sede centrale di via Messina a Milano.

Rogo domato

Le squadre intervenute hanno già prontamente spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. L'incendio sarebbe partito dall'impianto di aspirazione polveri e avrebbe interessato una parte del lucernario. Non si registrano persone coinvolte.