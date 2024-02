Morimondo: fa passare il trattore e finisce nel fosso

A Morimondo nella zona della Cascina Cerina di Sotto , oggi venerdì 2 febbraio 2024, all’ora di pranzo, grande spavento per un uomo di 77 anni che a bordo della sua auto è finito fuori strada.

Conducente illeso

Sul luogo dell’incidente l’agenzia per l’emergenza urgenza di regione Lombardia hai inviato un ambulanza e un’auto medica in codice rosso. Presenti anche i Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso e i vigili del fuoco

Da una prima ricostruzione l’uomo di 77 anni al volante della sua macchina , su a una piccola strada di campagna, si è spostato per far passare un trattore ed è scivolato nel fosso con il suo mezzo, fortunatamente il conducente è rimasto illeso e non è stato ospedalizzato, solo tanta paura.