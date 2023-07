Monsignor Michele Di Tolve nominato da Papa Francesco rettore del Pontificio Seminario Romano Maggiore

Il Papa ha nominato rettore del Pontificio Seminario Romano Maggiore monsignor Michele Di Tolve attuale parroco di San Giovanni, vescovo ausiliare di Roma. Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede.

Monsignor Di Tolve avrà anche il compito di rafforzare i rapporti tra le realtà di formazione al sacerdozio

Con un apposito decreto, inoltre, il Santo Padre affida al neorettore del Maggiore il compito di “rafforzare i rapporti tra le realtà di formazione al sacerdozio presenti nel territorio della diocesi di Roma e di coordinarne le attività, in accordo con mons. Baldassarre Reina, vicegerente”.

L'attuale parroco di San Giovanni sarà ordinato Vescovo il prossimo 2 settembre in Duomo

Monsignor Michele Di Tolve nato il 19 maggio 1963 a Milano, nell’omonima provincia ed Arcidiocesi ed è stato ordinato presbitero il 10 giugno 1989. sarà consacrato vescovo, in Duomo, sabato 2 settembre alle 10.30.

Gli incarichi ricoperti da Di Tolve

Monsignor di Tolve ha ricoperto i seguenti incarichi: Vicario Parrocchiale dei Santi Martiri Gervaso e Protaso inNovate Milanese (1989-1996); Vicario Parrocchiale di Santa Maria Ausiliatrice in Cassina de’ Pecchi e Responsabile di Pastorale Giovanile di Sant’Agata V.M. in Sant’Agata Martesana di Cassina de’ Pecchi (1996-2007); Responsabile del Servizio per l’Insegnamento della Religione Cattolica e del Servizio per la Pastorale Scolastica (2007-2014); Delegato del Supremo Moderatore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano (2008-2014); Il 1° settembre 2014 è stato nominato Rettore del Seminario Arcivescovile di Milano e Rettore del Quadriennio teologico. Dal 3 settembre 2015 è Canonico Maggiore Onorario della Basilica Metropolitana. Dal settembre 2020 è Parroco di San Giovanni Battista in Rho e di Sant’Ambrogio ad Nemus in Passirana di Rho.