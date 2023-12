Monopattini a Rho, tre società su quattro sospendono l’attività

Tre delle quattro società che avevano avviato il servizio di monopattini in sharing sul territorio di Rho hanno sospeso l’attività in città. Al momento ne rimane presente solamente una, VOI Technology Srl.

Non potendo più lavorare a Milano hanno deciso di lasciare anche Rho

A seguito della pubblicazione dei risultati della gara bandita dal Comune di Milano, quanti non si sono utilmente classificati nella metropoli hanno deciso di abbandonare anche Rho, per ragioni di sostenibilità del servizio. Questo vale per Bird Rides Italy S.r.l., che da domani, sabato, non sarà più presente a Rho con la sua flotta; per HelBiz e Tier.

"Entro fine dicembre i monopattini delle tre società spariranno dalle strade di Rho

“L’evoluzione del mercato – spiegano le società - ha effetti inevitabili anche sul nostro servizio erogato a Rho in quanto le nostre sedi operative insistono sul Comune di Milano e in ragione della profittabilità di un servizio integrato tra le due aree operative. Ci troviamo costretti a interrompere il servizio di monopattini in sharing e a raccogliere la flotta entro la fine di dicembre”.

Rimarranno in città solamente 150 mezzi color corallo della società VOI

Bird era approdata a Rho il 18 ottobre 2022 con 150 monopattini elettrici in condivisione che potevano essere presi in affitto e utilizzati dai residenti. HelBiz arrivò in novembre a flotta di 75 monopattini elettrici ispirata a quella già presente nel capoluogo lombardo, arrivano in Città anche 25 motorini elettrici MiMoto. TIER aveva collocato in città 100 mezzi elettrici: 80 monopattini e 20 e-bikes. L’offerta multimodale era estesa fino alla fermata “Rho Fieramilano”, coprendo anche l’area di Mind e garantendo la possibilità di raggiungere la città a chi arriva con il passante ferroviario o con la metropolitana. VOI iniziò con 100 monopattini, arrivando poi a 150 veicoli sostenibili. Da novembre 2022 a fine luglio 2023, VOI ha contato 4.397 noleggi, con 1.010 utenti attivi.

L'assessore Valentina Giro: "Valuteremo come riorganizzare il servizio"

“Valuteremo come riorganizzare il servizio alla luce di queste modifiche – commenta l’assessora alla Mobilità, Valentina Giro – Comprendiamo i motivi di sostenibilità economica addotti dagli operatori, nostro desiderio era ed è garantire una forma di mobilità sostenibile e innovativa ormai diffusa nelle principali città di tutta Europa. Un servizio a costo zero per l’ente pubblico, a complemento del trasporto pubblico e a favore dell’intermodalità, in alternativa al traffico veicolare”.