Molti incidenti, alcuni anche gravi SIRENE DI NOTTE

Nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 giugno i soccorritori sono intervenuti diverse volte.

Molti incidenti

Pochi minuti prima delle 6.30, un mezzo pesante ha causato un incidente lungo via della battagli a Parabiago. Sul posto sono intervenute un’ambulanze e un’automedica: la prima ha predisposto il trasporto in codice giallo in ospedale, mente la seconda in codice verde.

Pochi minuti dopo le 20 ad Arconate, lungo la Sp34, una 55enne è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Sul posto la Croce Azzurra che lo ha poi trasportato in codice verde in ospedale.

Un 37enne, pochi minuti prima delle 7, è caduto dalla bici mentre percorreva via San Marco a Marcallo con Casone. A prestargli soccorso la Croce Bianca di Magenta che lo ha poi trasportato in ospedale.

