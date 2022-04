Molestie al maneggio: 25enne condannato a 5 anni e 4 mesi

La decisione

L'uomo tra il 2018 e il 2019 aveva molestato quattro ragazzine nel maneggio di Sedriano.

E' stato condannato a 5 anni e 4 mesi il 25enne a processo con rito abbreviato con l'accusa di avere molestato quattro bambine, tra i 5 e i 9 anni in un maneggio a Sedriano tra il febbraio 2018 e il novembre 2019.

La condanna del 25enne al maneggio

La decisione è stata presa dal gup Ezia Maccora. In fase di indagini preliminari, una consulenza disposta dalla pm Rossana Guareschi aveva concluso con quello che potremmo definire quasi un «unicum» per la giurisprudenza: l’imputato era incapace di intendere, ma capace di volere. Una versione fortemente criticata dalle famiglie delle presunte vittime (quattro, fra i 5 e gli 11 anni, in questo procedimento e un’altra in uno parallelo), due delle quali si sono costituite parte civile assistite dall’avvocato Solange Marchignoli e hanno commissionato una perizia di parte al professor Giuseppe Sartori, ordinario di Neuroscienze forensi e Neuropsicologia forense all’Università di Padova.

L’imputato ha scelto di essere giudicato con rito abbreviato, scelta che consente un processo allo stato degli atti, a porte chiuse e uno sconto automatico di un terzo della pena in caso di condanna.