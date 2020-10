Modifiche alla viabilità di via Piemonte a Parabiago: ecco quali…

Modifiche alla viabilità di via Piemonte a Parabiago

Collocata la segnaletica stradale, supportata da idonee ordinanze regolamentatrici, al fine di modificare la viabilità di via Piemonte a Parabiago. Da oggi infatti, venerdì 30 ottobre, a seguito delle osservazioni portate da numerosi cittadini, e poi confermate dall’Amministrazione comunale e dalla Polizia Locale nel corso delle riunioni del Tavolo della Sicurezza, e al fine di meglio razionalizzare la circolazione veicolare e tutelare anche gli utenti deboli che si trovano a circolare nel tratto interessato, sono state apportate modifiche alla viabilità con le seguenti disposizioni viabilistiche:

– Senso unico di marcia per tutti i veicoli da via Masciadri a via Calabria, con senso di marcia consentito verso viale Lombardia;

– Obbligo di svolta a destra in via Calabria per tutti i veicoli che da viale Lombardia percorrono via Piemonte con direzione via Battisti;

– Inversione del senso di marcia di via Barsanti, nel tratto tra via Lucania e via Piemonte, con obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che da via Barsanti si immettono su via Piemonte;

– Obbligo di svolta a destra per i veicoli che da via Ravellino si immettono su via Piemonte;

– Obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che da via Puglie si immettono su via Barsanti;

– Realizzazione degli stalli di sosta in via Piemonte sia fronte civico 43 che in corrispondenza del civico 51;

– Conferma del divieto di sosta, sul lato dei numeri dispari, dall’intersezione con via Masciadri e fino al civico 51;

Si è proceduto, inoltre alla riqualificazione della carreggiata stradale in prossimità dell’intersezione tra via Piemonte e via Ravellino e si procederà al ripristino del marciapiede presente, sul lato dei civici pari, a partire dall’intersezione tra via Piemonte e via Barsanti.

E’ stata anche collocata l’idonea segnaletica supplementare al fine di rendere evidenti le modifiche apportate .