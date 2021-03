Modifiche alla viabilità di Legnano lunedì 22 marzo.

Lunedì 22 marzo, dalle 9 e per tutta la giornata, sarà chiuso al traffico per lavori di potatura alberi il tratto di viale Gorzia compreso fra la rotatoria di corso Magenta e via Guerciotti a Legnano. Sarà permesso il passaggio unicamente agli autobus, ai mezzi dei residenti e delle forze dell’ordine.