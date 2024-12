Modem in fiamme, uomo intossicato finisce in ospedale

Modem in fiamme nell'appartamento, un uomo intossicato: è successo a Nerviano.

Modem in fiamme

Una serata di grande paura quella che si è vissuta ieri, martedì 17 dicembre 2024, a Nerviano. Erano circa le 19 quando in un appartamento delle case popolari del quartiere Gescal di via Kennedy, si è visto del fumo provenire da una finestra. Subito è stato lanciato l'allarme.

L'intervento

Sul posto sono arrivati, in pochi istanti, tre mezzi dei Vigili del fuoco insieme a una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Nerviano insieme all'ambulanza del 18. I pompieri hanno raggiunto subito l'appartamento in questione appurando che vi era un principio di incendio dovuto a un modem che aveva preso fuoco. All'interno vi era un uomo che era rimasto lievemente intossicato per via del fumo respirato ed è stato portato al Pronto soccorso dell'ospedale di Rho.