Mobile in fiamme, paura al quinto piano

Mobile di un appartamento in fiamme a Legnano.

Mobile in fiamme, grande paura

A bruciare era un mobile della cucina che si trovava all'interno dell'appartamento. E' quanto successo nel pomeriggio di oggi, lunedì 17 aprile 2023, a Legnano. Erano circa le 13.30 quando un incendio si è sviluppato all'interno di un appartamento al quinto piano di via Dei Pioppi, nel rione Mazzafame. I padroni di casa e i vicini, ovviamente molto spaventati, hanno subito chiesto aiuto.

L'intervento

Sul posto sono arrivati in pochi istanti l'ambulanza della Croce azzurra di Buscate, l'automedica dell'ospedale, i Vigili del fuoco di Legnano, la Polizia locale e i Carabinieri della Compagnia di Legnano. Le fiamme sono state spente in pochi istanti, non vi erano feriti nè intossicati.