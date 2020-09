Miss Italia Lombardia a Crema: la vincitrice è Francesca Rabbolini di Villa Cortese.

Miss Italia Lombardia a Crema: la vincitrice è di Villa Cortese

A pochi passi dalle mura storiche di Crema, dove le 25 concorrenti sono state immortalate per

uno shooting fotografico si trova il locale che ha fatto da splendida cornice all’elezione di Miss

Crema 2020. Un evento che voleva essere un appuntamento con la bellezza, ma non solo: sfilate di moda, musica e divertimento, per il pubblico del territorio e del concorso, gestendo però l’affluenza con le prenotazioni per garantire al meglio la tutela delle normative Covid Vigenti.

Madrine della serata Martina Tradati da Segrate che l’anno scorso ad agosto ha vinto il titolo di Miss Mascotte 2019 e quindi quest’anno parteciperà alle regolari finali regionali della Lombardia e la giovanissima Martina Broggi 17 anni da Milano che settimana scorsa ha vinto il titolo di Miss Mascotte Golf Club Franciacorta. Le due ragazze hanno intervistato le miss e le hanno fatte conoscere al pubblico del Web.

Giurati della serata: il prestidente la dottoressa Gianna Cadei, il segretario Luca Gonzini , Federico Dossena past president Rotaract Terre Cremasche, Trinidad Galindo Miss Eleganza Lombardia 2017 e Patrizia Bendotti Miss Sorriso Lombardia 2018.

Le premiate

Le 6 premiate al titolo di Miss Crema 2020 sono:

1^ classificata Miss Crema Francesca Rabbolini, (passa alle regionali) 19 anni, h 171, capelli rossi occhi verdi, vive a Villa Cortese, studia economia all’università Bicocca. Ha praticato nuoto agonistico per oltre 10 anni ora fa sport per tenersi in forma. Si ritiene una ragazza allegra e soprattutto positiva.

2^ classificata Miss Bellezza Rocchetta (passa alle regionali) è Gloria Fici, 23 anni h 173, nativa di Marsala vive a Milano da 4 anni. Studia Relazioni internazionali

3^ classificata Arianna Stella (passa alle regionali), 21 anni di Vailate (CR), h 178 mora occhi neri. Pratica equitazione a livello agonistico nella disciplina del Dressage arrivando a vincere competizioni a livello regionale, Studia Biotecnologie.

4^ classificata Miss Be_much (passa alle regionali) è Beatrice Farina, 19 anni di Gorlago (BG), alta 1.70. Ha un blog di cucina gustosa e light. Studia Psicologia.

5^ classificata è Sophie Maria Guerini Rocco (passa alle regionali) 21 anni di Capralba (CR). Mora occhi neri è alta 175. Ama danzare studia scienze dell’educazione.

6^ classificata è Annamaria Dalovic, 19 anni, h 178, di Castiglione delle Stiviere (MN) per un soffio non vince l’accredito per le finali regionali, 22 anni di Bagnolo San Vito (MN). Le piace scrivere, ed esprimere attraverso la scrittura ciò che prova.

Per il gruppo delle Mascotte passa alla finale con il titolo di Miss Mascotte Crema Nicole Borlini di Bianzano (BG), h 175 mora occhi neri , classe 2003 ha 17 anni, ha praticato karate (cintura nera) ed equitazione a livello agonistico.

La preferita del Web invece è stata Sophie Maria Guerini Rocco.

