Miss Italia, il sogno delle due Francesca continua

Miss Italia, una giovane di Villa Cortese e una di Arluno tra le prefinaliste che si contenderanno il titolo di Miss Lombardia.

Miss Italia, tra le prefinaliste di Miss Lombardia

Si tratta di Francesca Rabbolini (20 anni, capelli rossi, occhi veri, studentessa di Economia all’Università Bicocca e un passato da nuotatrice, nella foto di copertina) e di Francesca Molinaro (18 anni, lunghi capelli biondi, studentessa all’Istituto tecnico Enrico Mattei di Rho, con indirizzo turismo, ma con il sogno di lavorare nel mondo della moda, nella foto qui sotto). Una giuria regionale le ha scelte ieri, lunedì 30 novembre 2020, insieme ad altre tre ragazze (Beatrice Farina, 19enne di Gorlago in provincia di Bergamo; Giulia Gatta, 21enne di Brescia; Vivina Schiavo di Campo, 18enne di Milano): si aggiungono a Rebecca Puci, 23enne di Mantova che, essendo salita sul podio di Miss 365 a dicembre 2019, si era già aggiudicata il passaggio alle prefinali 2020.

Domani i nomi delle 23 candidate alla finalissima

Domani, mercoledì 2 dicembre, saranno svelati i nomi delle 23 candidate a Miss Italia 2020 (una per ogni regione, ma Emilia e Romagna avranno ciascuna la propria miss, più Miss Roma e Miss 365 eletta a dicembre 2019) he dal 12 al 14 dicembre saranno a Roma per la finalissima. Lunedì 14 dicembre in diretta streaming scopriremo il nome della nuova Miss Italia che succederà a Carolina Stramare.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE