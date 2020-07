Mirko Rosa ancora nei guai: stavolta per un’aggressione a Gallarate

A quanto riferito dalla vittima e, sembra da diversi testimoni, Mirko Rosa sarebbe “scattato” dopo il rifiuto di prestargli una sedia al bar.

Mirko Rosa denunciato per un’aggressione a Gallarate

Nuovo guaio legale per Mirko Rosa, l’imprenditore già noto negli ambienti giudiziari. Dopo la denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale ricevuta ad aprile in violazione dei DPCM Covid, quando sorpreso dalle forze dell’ordine si era messo a inveire contro di loro, l’ultima per l’ex Re dei Compro Oro è una denuncia per lesioni gravi per un fatto avvenuto il 21 luglio mattina a Gallarate, in largo Camussi. Vittima un 42enne dominicano che si trovava al tavolino esterno di un bar con la compagna e che, a quanto spiegato da lui, si era rifiutato di dare una sedia al 45enne, che invece spiegò alle forze dell’ordine di essere stato provocato e minacciato. Quale che sia stato il fattore scatenante, Rosa ha reagito iniziando a colpire violentemente il dominicano e spruzzandogli sul volto una boccetta di spray urticante. L’aggredito finì in ospedale, in codice giallo. E oggi, mercoledì 29 luglio, i carabinieri di Gallarate hanno presentato la denuncia per lesioni gravi con l’aggravante dei futili motivi.

