Miracolati nell'incidente: "Un angelo ci ha salvati"

Auto distrutta

Davide Bogno Boniolo, noto cabarettista di Legnano, e la sua fidanzata Valentina escono incolumi da un terribile schianto.

Miracolati, letteralmente, in un drammatico incidente stradale.

Miracolati: Davide Boniolo e la fidanzata escono incolumi da un grave incidente

Ne è convinto il legnanese Davide Boniolo, dopo quanto gli è successo mentre si trovava a Como insieme alla fidanzata Valentina. Boniolo, in arte Bogno, noto cabarettista di Zelig, stava rientrando dopo un incontro nella sede della Nazionale italiana comici. "Siamo vivi per miracolo - racconta il giovane - Viaggiavo con accanto Valentina quando un’Audi TT guidata da una giovane donna ha invaso la nostra corsia in curva, centrando in pieno la nostra auto dal lato del conducente. La botta è stata tremenda. Ricordo solo l’impatto e un gran rumore, poi mi sono trovato con l’abitacolo pieno di fumo e la portiera che non si apriva. Sono dovuto uscire da quella posteriore, dopodiché sono crollato a terra. Per fortuna Valentina era illesa. Quando è arrivata l’ambulanza comunque ci ha accompagnato entrambi all’ospedale, dove ci hanno sottoposto a una serie di accertamenti per escludere lesioni interne". All’alba di domenica sono stati dimessi: Valentina dovrà portare il collare per qualche tempo, Davide non ha rimediato ferite ma solo traumi e un forte shock. L’auto invece è da demolire.

"Il giorno avevo pregato sulla tomba di mio nonno chiedendogli di proteggermi"

Per la coppia non sarà facile dimenticare questa brutta esperienza ("Mi vengono ancora i brividi a ripensare all’accaduto" confida Davide). I due giovani sono convinti che a salvarli sia stato "un angelo". "Il giorno prima dell’incidente ero stato al cimitero a portare una piantina a mio nonno e gli avevo chiesto di proteggermi… così è stato" conclude il legnanese.