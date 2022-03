"Mio marito non risponde": ma stava solo dormendo

A Ossona

Non risponde alla moglie, ma stava solo dormendo

Intorno alle 9 di oggi, venerdì 4 marzo 2022, i Vigili del fuoco volontari di Inveruno sono intervenuti in via Baracca a Ossona perché un uomo di 53 anni, che in quel momento si trovava in casa, non rispondeva alla moglie. Sul posto, in loro supporto, è anche giunta un'ambulanza della Croce bianca di Magenta.

I pompieri sono entrati dal balcone, constatando con un sospiro di sollievo che l'uomo stava solo dormendo.