Minorenni su un’auto rubata scappano alla vista delle Forze dell’ordine e investono un militare.

Minorenni su un’auto rubata investono un militare

Nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 giugno, intorno a mezzanotte e mezza, una pattuglia della Compagnia di Sesto San Giovanni dopo una segnalazione si è recata in via Bolivia a Paderno Dugnano perchè c’era un assembramento di auto e molti schiamazzi. Dopo alcuni controlli sul posto, i Carabinieri hanno notato la presenza di una Citroen C4 denunciata per furto qualche settimana prima. Da quel momento è iniziato un folle inseguimento ad alta velocità. Alla guida del’auto rubata un 17enne di Senago in compagnia della fidanzata classe 2004 di Paderno Dugnano i quali, inseguiti da molteplici auto di Carabinieri e Polizia di Stato, ad un certo punto hanno simulato la loro resa: raggiunto dalla pattuglia di Sesto, mentre il capoequipaggio tentava il controllo delle persone a bordo, il 17enne ha accelerato voltariamente e ripreso la fuga, diveltendo lo sportello anteriore sinistro del mezzo di servizio d’istituzione ed investendo un militare chiuso tra le auto in sosta e la gazzella. La fuga della Citroen, prima di concludersi con lo schianto contro la segnaletica verticale nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Milano, ha visto coinvolti e danneggiati vari aumezzi civili ed anche due auto della Polizia. Dopo lo schianto i due minorenni hanno concluso la loro fuga a piedi finchè non sono stati rintrcciati e bloccati qualche isolato più avanti, in via Marchi. Dutante l’identificazione i Carabinieri hanno appurato che i due erano anche responsabili del furto dell’auto ai danni dei genitori della ragazza, il quale era stato denunciato giorni prima. Il 17enne è stato arrestato e condotto ai domiciliari mentre la fidanzata è stata denunciata in stato di libertà e affidata ai genitori. Le accuse sono di tentato omicidio, resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento, furto e ricettazione.

