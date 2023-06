Minorenni lanciano un palo dal cavalcavia: riaccompagnati dai genitori, dovranno risponderne penalmente

La Polizia locale di Rho ha fermato i due minorenni che nelle scorse serate avevano lanciato un palo dal cavalcavia pedonale di via De Gasperi.

Lanciano un palo dal cavalcavia: fermati due minorenni

Nel corso dei servizi di controllo serale dei parchi cittadini un equipaggio della “Volante” del Commissariato notava, la scorsa notte, alcuni giovani che dal cavalcavia pedonale sito sulla via De Gasperi lanciavano sulla sottostante strada un lungo palo in legno; contestualmente notavano sopraggiungere sulla via un ignaro motocilista che veniva allertato tramite accensione di dispositivi luminosi e sonori scongiurandone il possibile impatto.

I poliziotti si portavano prontamente verso il cavalcavia riuscendo a bloccare gli autori del lancio: nel gruppo di quattro giovani, tutti minorenni, venivano individuati i due autori del fatto, sedicenni, italiani rhodensi. I due ragazzi venivano denunciati per il lancio pericoloso di oggetti e successivamente riaffidati ai genitori, ordinarie famiglie di Rho, che venivano informati delle conseguenze penali dei fatti commessi dai loro figli.

Fermato anche uno spacciatore

Tra gli altri ragazzi, un diciassettenne, veniva trovato in possesso di una piccola quantità di hashish, asseritamente acquistata poco prima in una località campestre tra il comune di Rho ed il comune di Arese.

Successivamente i poliziotti individuavano il luogo, piuttosto isolato, dove il ragazzo aveva acquistato l’hashish. Tra le sterpaglie notavano tre individui fermi a ridosso di alcuni cespugli intenti ad armeggiare su di un masso; l’intervento del personale induceva tutti alla fuga, ma veniva bloccato un italiano del 1990 successivamente trovato in possesso di hashish e cocaina, divise in dosi pronti alla vendita, nonché di denaro possibile provento di spaccio: l’italiano veniva arresto per detenzione ai fini spaccio di sostanza stupefacente e condotto a San Vittore.