Minorenni col narghilè: 8.500 euro di multa per il ristorante

Minorenni col narghilè in un ristorante del centro commerciale di Cerro Maggiore: maxi multa all'attività.

Minorenni fumano il narghilè

Minorenni beccati a fumare il narghilè. E' quanto hanno scoperto i Carabinieri di Cerro Maggiore all'interno del centro commerciale Move In di via Turati di Cerro Maggiore. Nei giorni scorsi infatti i militari sono stati impegnati in controlli nella struttura insieme a personale dell'Agenzia delle dogane e monopoli di Milano. Durante dei controlli sui giovani avventori del centro, i Carabinieri hanno trovato 11 ragazzi, tutti minorenni di età compresa tra i 14 e i 15 anni, intenti a fumare narghilè, nella sala fumatori del ristorante "Carnicero".

La maxi multa

Per il titolare del ristorante è scattata la multa di oltre 8.500 euro: per la precisione 1000 euro per la somministrazione di prodotti in tabacco ai ragazzi minorenni e poi - in relazione alla detenzione di 1.549 grammi di tabacco, sanzione amministrativa di 5 euro per ogni grammo di prodotto e in ogni caso non inferiore a 5mila euro da applicarsi a cura del monopolio.