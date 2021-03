Mino Mino Cuoricino dona uova di cioccolato alla Pediatria

Dopo il successo dell’iniziativa natalizia di Mino Mino Cuoricino, con cui ha donato calendari dell’avvento al reparto di Pediatria dell’ospedale Fornaroli, Raffaele Cavallotti ha acquistato un gran numero di uova di cioccolato e lunedì mattina le ha donate ai bambini ricoverati in Pediatria all’ospedale Fornaroli, agli ospiti della Casa di Accoglienza e alla San Vincenzo di Magenta.

Mino Mino Cuoricino dona uova di cioccolato alla Paediatria

“Il progetto porta il nome di Mino, il mio barboncino toy albicocca, perché da quando è entrato nella mia vita l’ha resa migliore, anche fisicamente: la mia pressione è diminuita e l’umore anche. Quando ero bambino mio padre viaggiava e portava a casa le novità dall’estero e io regalavo i miei giochi ai bambini che non li avevano, abituato al piacere del dono dalla mia famiglia, che faceva beneficenza in maniera discreta”.

Il progetto

Mino Mino Cuoricino non è un’associazione, ma un progetto che si propone di dare conforto a quanti, adulti e bambini, si trovano in un periodo di difficoltà. Nell’ attuazione delle varie iniziative Cavallotti si avvale di amici che gli regalano tempo e competenze, mettendosi a disposizione, come Jessica Oldani, Alessio Bosani e Chiara Zanoni, titolare di una tipografia a S. Stefano Ticino, che ha creato gratis il logo e gli adesivi del progetto. Prossimo step di Mino Mino cuoricino: un libro di storie scritto da Raffaele Cavallotti, che andrà in stampa entro fine aprile e sarà donato per il piacere di ricevere un sorriso.