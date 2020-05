Mini serra di marijuana, panetti di hashish e soldi: in manette un 21enne serbo.

Mini serra di marijuana, panetti di hashish e soldi: in manette un 21enne

Nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 maggio, i Carabinieri hanno arrestato un 21enne serbo, residente a Settimo Milanese per spaccio. Il giovane è stato notata passeggiare in strada con fare sospetto e per questo motivo i militari lo hanno fermato per un controllo. Perquisito è stato trovato in possesso di 20 grammi di hashish e 40 euro in contanti. Il controllo è stato poi allargato anche all’abitazione del ragazzo dove sono stati trovati 7 panetti di hashish, per un totale di 700 grammi, nascosti sotto al letto; materiale vario per per il confezionamento e la pesatura della droga e una mini serra di marijuana. Quest’ultima, formata da piantine in fase germinativa, erano scaldate e areate da un dispositivo “grow box” installato nel soffitto. Il 21enne è stato quindi arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa della celebrazione del rito per direttissima in modalità telematica.

TORNA ALLA HOME