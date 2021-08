Minaccia la barista e cerca di aggredire i Carabinieri: arrestato

Minaccia la barista e poi si scaglia contro i Carabinieri: paura a Turbigo.

Minaccia la dipendente del bar e i militari

Una serata ad alta tensione quella che si è vissuta ieri, lunedì 16 agosto 2021, in un bar nel pieno centro di Turbigo. E' quei che un 27enne pachistano, di professione operaio e residente in Emilia (era ospite da un amico), aveva bevuto un po' troppo iniziando a creare scompiglio. Così la barista gli ha chiesto di uscire dal locale, negandogli più volte altri drink che l'uomo continuava invece a chiedere con un tono sempre più aggressivo. Ben preso è passato agli insulti e poi alle minacce, anche di morte. Così la donna, impaurita, ha chiesto l'intervento dei Carabinieri.

L'arrivo dei militari e l'arresto

Sul posto è arrivata una pattuglia dei Carabinieri di Castano Primo, che ha trovato ancora l'uomo molto minaccioso verso la barista. E i militari sono rimasti di sasso quando il 27enne ha chiesto il loro intervento per costringere "quella donna" a versagli da bere. I Carabinieri si sono messi tra lui e la dipendente del locale. Il pakistano si è arrabbiato ancora di più iniziando a farfugliare minacce e offese anche verso gli uomini dell'Arma, tanto che ha provato ad aggredirli. I Carabinieri sono riusciti a schivarlo, bloccarlo e ammanettarlo. Portato poi nella caserma di Legnano, vi ha trascorso la notte nelle celle di sicurezza per poi essere sottoposto alla convalida dell'arresto al Tribunale di Busto Arsizio in attesa del processo che si svolgerà nei prossimi giorni.

Le reazioni

L'amico dell'arrestato ha preso le distanze dal comportamento del 27, dicendosi inorridito per quanto accaduto. La comunità pakistana a Turbigo è infatti numerosa e ben integrata.