Minaccia il suicidio, soccorso al bar

Minaccia il suicidio, attimi di concitazione in via Battisti

E’ successo a San Vittore Olona. Poco dopo mezzogiorno di oggi, martedì 27 ottobre 2020, si sono vissuti attimi di concitazione in via Cesare Battisti. Un uomo di 47 anni è infatti entrato in un bar tabaccheria urlando frasi sconnesse e dicendo di volerla fare finita. Scattato l’allarme, sul posto sono giunti gli uomini dell’Arma e i soccorritori della Croce rossa. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, poco prima di presentarsi al bar in evidente stato di alterazione, il 47enne aveva avuto un violento litigio nel suo appartamento in seguito al quale si è inferto alcune ferite al polso, procurandosi soltanto delle escoriazioni. L’uomo è stato trasportato in codice verde al Pronto soccorso dell’ospedale di Legnano.

