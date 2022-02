Minaccia il farmacista con un taglierino e scappa con l'incasso

E' caccia al ladro

L'uomo è entrato in una farmacia di Rho ieri, 15 febbraio 2022, e si è fatto consegnare l'incasso.

Rapina in farmacia ieri sera, 15 febbraio 2022, intorno alle 19 a Rho: un uomo con mascherina e cappuccio ha minacciato il farmacista e si è fatto consegnare l'incasso.

La rapina in farmacia

Un uomo travisato con mascherina e cappuccio si è introdotto intorno alle 19 di ieri nella farmacia di via Magenta a Rho: l'uomo ha minacciato il farmacista con un taglierino e si è fatto consegnare l'incasso di 500 euro in contanti per poi allontanarsi nelle vie limitrofe facendo perdere le proprie tracce.

Molta paura per il farmacista e le persone presenti. Indagini in corso per cercare di risalire al soggetto, anche se travisato con la mascherina e con un cappuccio.