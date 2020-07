Minaccia i genitori e devasta la casa: arrestato un ragazzo italiano classe 1997 residente a Bollate.

Mercoledì 22 luglio, attorno all’1 di notte, i Carabinieri della Tenenza di Bollate hanno arrestato il giovane per tentata estorsione. Il ragazzo, pregiudicato, in passato era già stato autore di ripetute violenze fisiche e psicologiche nei confronti dei genitori, entrambi classe 1965. Al termine dell’ennesima lite in famiglia, scaturita per futili motivi e connessa alla richiesta di una somma di denaro per l’acquisto di stupefacenti, dopo aver minacciato verbalmente entrambi i genitori, in preda a un raptus di violenza ha danneggiato suppellettili e mobili presenti nell’appartamento. Il 23enne è stato portato nel carcere di San Vittore.

