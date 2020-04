Minaccia i ferramenta con una cesoia e coltello

Minaccia i ferramenta con una cesoia: è successo nel negozio di via Manzoni. Il titolare è riuscito a disarmarlo.

Minaccia i ferramenta con una cesoia

E’ entrato nel loro negozio su tutte le furie. Ha detto che cercava la figlia. Ha preso una cesoia dal bancone iniziando a minacciare i due proprietari del negozio di ferramenta che si trova in via Manzoni. Ne è nata una colluttazione al termine della quale i due negozianti (due fratelli) sono riusciti a disarmarlo. L’uomo è poi tornato con un coltello e sono stati chiamati i carabinieri. E’ quanto successo la mattina di ieri, venerdì 17 aprile 2020, nel centro cittadino. Erano circa le 10.30 quando l’uomo, di nazionalità straniera, è piombato nell’attività di ferramenta. Era molto alterato. Paura per i due negozianti che si sono trovati faccia a faccia con lui. Come se non bastasse il tizio voleva colpire la vetrina con un sasso. Sul posto sono poi arrivati i Carabinieri.

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE