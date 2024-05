Minaccia i contradaioli con coltello e forbice, trovato nascosto su un furgone

Minaccia i contradaioli con coltello e forbice, trovato su un furgone dalla Polizia di Stato.

I poliziotti l'hanno trovato seduto sul sedile anteriore di un furgone, parcheggiato in via Nino Bixio a Legnano. Era piegato su se stesso, con in mano un coltello da cucina. E' quanto scoperto dalla Polizia di Stato la notte di domenica. Si trattava dell'uomo che, poco prima, era stato segnalato al 112 da alcuni giovani del maniero di San Domenico, che erano stati minacciati proprio da quel tizio che in mano teneva un coltello da cucina e una forbice da lavoro mentre stavano cercando di allontanarlo dal maniero in quanto era ubriaco e stava creando disturbo. All'uomo, un 52enne italiano, gli agenti hanno intimato di utilizzar il taser (arma a impulsi elettrici) ed è stato sanzionato per minaccia aggravata dall'uso di arma e per possesso di oggetti atti ad offendere. Inoltre, è stato sequestrato un coltello da cucina di 22 centimetri e una forbice da lavoro di 14 (nella foto principale). E sempre a quel tizio è stato notificato l'ordine di allontanamento dal territorio di Legnano per 24 ore.

Trovata droga, altre denunce

Durante i controlli del weekend, gli uomini del commissariato hanno indagato in stato di libertà cinque persone e sanzionato amministrativamente per uso personale un 21enne italiano trovato con 0,25 grammi di cocaina durante un controllo in via Battisti alla guida della sua utilitaria. Inoltre, gli è stata ritirata la patente di guida e la droga è stata sequestata. Delle cinque persone denunciate in stato di libertà, 3 sono di età compresa tra i 16 e i 22 anni, tunisini, deferiti per il reato in termini di immigrazione dopo essere stati sorpresi in atteggiamenti sospetti tra le auto in sosta di via Stelvio, verso la periferia. Vistisi scoperti, avevano cercato di nascondersi, accovacciandosi tra le auto e approfittando del buio. Uno di è essi è sospettato di reati predatori in relazione ad alti indagini condotte dalla Polizia. Nella notte di domenica poi i poliziotti hanno indagato un 23enne dell'Honduras per aver violato la misura di prevenzione che gli vieta il ritorno a Legnano per due anni.

Presa anche una ladra

Nella mattinata di oggi invece, gli agenti hanno indagato una 28enne, serba, in via Sabotino, per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso in quanto trovata in possesso di due cacciaviti della lunghezza di 33 e 11 centimetri e di una pinza a pappagallo della lunghezza di 20 centimetri (nella foto sotto). Nei confronti della donna avviato anche il procedimento amministrativo volto all'emissione del foglio di via obbligatorio dal comune di Legnano. Dopo i rilievi fotosegnaletici, la stessa è risultata già destinataria di un provvedimento di differimento di pena emesso dall'Ufficio di sorveglianza di Massa e oggetto di indagini nell'ambito di un procedimento penale avviato dal Tribunale di Firenze.