Minaccia e picchia la ex: arrestato un uomo classe 1975 a Gaggiano.

Minaccia e picchia la ex: arrestato

A Ferragosto i Carabinieri della Stazione di Rosate sono intervenuti in un bar di Gaggiano in quanto un uomo, in stato di alterazione psicofisica derivante dall’abuso di alcol e stupefacenti, minacciava e usava violenza contro la ex convivente classe 76, titolare dell’esercizio pubblico. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per atti persecutori.

Condannato a tre anni

Il 45enne era già stato denunciato l’11 agosto sempre per atti persecutori. E’ stato processato con rito direttissimo il 17 agosto e condannato a 3 anni di reclusione. Attualmente è detenuto nel carcere di Pavia.

