Carabinieri, Polizia locale e ambulanza in corso Italia a Saronno, in pieno centro, intorno alle 11.45 di questa mattina, mercoledì 15 giugno: un uomo, armato di coltello, avrebbe cercato di rapinare due ragazze quando due cittadini sono intervenuti a loro difesa.

Minaccia due ragazze con il coltello: fermato da due cittadini

Poteva finire male, molto male. Grande confusione in corso Italia nella tarda mattinata, quando due cittadini sono intervenuti per sventare un tentativo di rapina e difendere due ragazze avvicinate da un uomo di 19 anni armato di un lungo coltello. I due, a quanto si apprende, avrebbero sentito le grida delle ragazze e non ci hanno pensato due volte. Uno di loro ha colpito con un calcio l'uomo armato facendolo cadere a terra. Poco dopo sono arrivate le forze dell'ordine che hanno preso in consegna l'uomo, interdetto l'area con del nastro e ora stanno cercando di ricostruire i dettagli di quanto avvenuto.

In corso Italia anche tre ambulanze in codice rosso, fortunatamente impegnate solo per le lievi ferite riportate dal 19enne a causa della caduta col coltello in mano e dai due cittadini intervenuti.

