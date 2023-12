Minaccia di morte l'ex moglie e colpisce i carabinieri

Prima ha minacciato di morte l'ex moglie, poi ha cercato di entrare nella sua casa sradicando una tapparella, infine ha aggredito i carabinieri. Un 45enne di Lainate è stato arrestato

Minacce di morte alla ex

Nella serata di ieri, 2 dicembre, a Lainate, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Rho hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, un 45enne italiano.

L'uomo, dopo aver minacciato di morte la ex moglie, si era recato presso la sua abitazione con lo scopo di accedervi senza il suo consenso. Dopo aver sradicato la tapparella di una finestra, ne ha utilizzato una parte per colpire i militari nel frattempo giunti sul posto, proseguendo poi nel suo intento dando pugni sul vetro e provocandosi delle escoriazioni.

L'arresto

I Carabinieri hanno proceduto a immobilizzarlo attraverso l'uso del taser. L'uomo è stato poi trasportato presso l'ospedale di Rho e dimesso senza prognosi mentre i militari non hanno riportato ferite.

L'arrestato è stato infine trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo previsto per lunedì