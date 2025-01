Minacce e calci al portone dei genitori affidatari del figlio

Minacce e calci al portone del condominio dove risiedono i genitori affidatari del figlio: denunciato un 39enne. E' successo nel Castanese.

Si è presentato sotto la casa dei genitori del figlio. Qui li ha minacciati e ha preso a calci il portone del condominio in cui abitano. Momenti di tensione quelli che si sono vissuti una delle scorse sere in un paese del Castanese. E' qui che un 39enne, papà di un bambino minorenne affidato nel 2017 alla coppia, si è prestato sotto la casa dei due: qui, come detto, ha iniziato a minacciarli e a colpire il portone di casa con dei calci.

La denuncia

Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Legnano, che hanno calmato il 39enne, tra l'altro ubriaco e assuntore di sostanze stupefacenti. L'uomo non poteva avere contatti con il figlio. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per minacce, violazione di domicilio del provvedimento disposto dal giudice.