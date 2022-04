Minacce di morte a Di Maio: denunciata una donna di 50 anni

Via social

Minacce di morte al ministro degli Esteri Luigi Di Maio: nei guai una 50enne di Busto Garolfo.

La Polizia postale l'ha individuata nell'ambito di un'indagine svolta in collaborazione con la Digos e coordinata dalla Procura di Roma. In risposta alle dichiarazioni del ministro sulla guerra in Ucraina, la donna gli avrebbe scritto «Muori male, e magari per mano del popolo». Parole che secondo gli inquirenti non avrebbero alcuna connotazione ideologica o matrice politica, ma che alla bustese sono costate una denuncia per minacce. La Digos si è presentata alla sua porta venerdì: alla 50enne sono stati sequestrati il cellulare e la sim usati per scrivere il post incriminato. La Polizia postale ha poi congelato i suoi profili social.