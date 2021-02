Mille al voto per il bilancio partecipativo

Bilancio partecipativo di Arese, oltre mille persone al voto.

Bilancio partecipativo

Grande soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale per la partecipazione degli aresini alla fase di votazione del bilancio partecipativo, con il quale si poteva scegliere come spendere 150mila euro del bilancio comunale.

Ben 1.067 le persone (residenti o con un interesse di lavoro o studio nella nostra città) che hanno espresso il loro voto per i progetti da realizzare per la comunità.

Opportunità colta

“Siamo contenti che questa opportunità sia stata colta. Il numero di votanti rappresenta un dato significativo da cogliere con ottimismo, perché da un lato mette in luce il protagonismo di tanti nostri concittadini che hanno presentato progetti per migliorare la nostra città; dall’altro, questa grande partecipazione sottolinea quanto questi progetti siano stati di qualità e di livello così da accendere l’interesse di tante persone. Un ringraziamento anche a coloro che hanno votato perché, valutando e sostenendo le diverse progettualità, saranno altrettanto partecipi delle realizzazioni o dei nuovi servizi che andremo a realizzare in concreto. Un risultato che ci fa sentire ancora di più una comunità” – ha dichiarato la Sindaca Michela Palestra.

Progetti per 150mila euro

Come saranno spesi i 150 mila euro stanziati dall’Amministrazione?

“Per conoscere la graduatoria finale è necessario ancora qualche giorno di lavoro. Ne approfitto per ringraziare, oltre che tutti i partecipanti e i votanti, anche il gruppo di lavoro che si sta occupando del bilancio partecipativo. In questo periodo emergenziale, in cui le priorità sono tante e variabili in base all’andamento dei contagi, tutti hanno operato con grande dedizione alle varie fasi, così da consentirci di dare avvio, quanto prima, alle proposte che i cittadini hanno votato. Ora non ci resta che attendere l’esito e poi dare avvio ai progetti” – ha aggiunto il Vice Sindaco Luca Nuvoli.