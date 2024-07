"Mi hanno aggredito in discoteca". E si sfoga spaccando un'auto

Ha raccontato di essere stato aggredito in discoteca e per questo ha distrutto metà auto parcheggiata: è successo a Legnano. Denunciato.

Auto spaccata, ecco chi è stato

Il proprietario dell'auto si è svegliato nel cuore della notte sentendo dei colpi fortissimi che provenivano dalla strada. Era un 21enne peruviano che stava distruggendo a pugni e calci la vettura del residente stesso, che neanche conosceva. Il fatto è successo questa notte a Legnano, in via Spallanzani. Il 21enne aveva bevuto e non poco. La segnalazione alla Polizia di Stato è arrivata dal proprietario dell'auto.

La denuncia

I poliziotti sono arrivati in pochi istanti e hanno bloccato il 21enne che intanto aveva spaccato quasi metà vettura, avendone danneggiato la fiancata e lo specchietto. Bloccato, ha raccontato che doveva sfogarsi dopo essere stato aggredito in discoteca. Nei suoi confronti è stata emessa una sanzione per manifesta ubriachezza e la denuncia per danneggiamento.