Autocarro ribaltato ad Ozzero: soccorsi per un 76enne

Un autocarro si è ribaltato ad Ozzero, in località Soria moderna, lungo la Vigevanese. L’incidente è avvenuto poco dopo le 10 e ha visto coinvolto solo il mezzo con alla guida un uomo di 76 anni. Sul posto una ambulanza della San Francesco di Bubbiano, assieme a vigili del fuoco e la Polizia locale di Abbiategrasso. Ma l’intervento si è alla fine concluso senza che fosse necessario il trasporto in ospedale per il 76enne, uscito praticamente illeso dall’incidente. Rallentamenti viabilistici con senso unico alternato durante la rimozione dell’autocarro dalla carreggiata.