Mezzi agricoli rubati: la Polizia scopre un deposito e denuncia un ricettatore

Mezzi agricoli rubati: scoperto un deposito a Busto Garolfo, identificato e denunciato il ricettatore.

Mezzi agricoli rubati nascosti in un capannone

Agli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Varese e del Commissariato di Polizia di Stato di Busto Arsizio era giunta notizia che in un capannone nella zona industriale di Busto Garolfo erano nascosti diversi veicoli a motore, tutti rubati, in attesa di essere “piazzati” a compratori senza scrupoli. Nei giorni scorsi, dopo servizi di osservazione e pedinamento, gli agenti sono entrati nel capannone, dove hanno trovato il titolare e quattro mezzi, senza targhe e documenti ma con le chiavi di accensione inserite, e il motore smontato da un’autovettura. Tutti fotografati e memorizzati nel cellulare del proprietario del capannone, allo scopo, secondo gli inquirenti, di mostrare il “catalogo” degli articoli in vendita agli aspiranti compratori.

Rubati in cinque diversi furti commessi tra il 2019 e il 2020

I poliziotti sono riusciti a risalire agli estremi identificativi di tutti i beni e ad accertarne in questo modo la provenienza furtiva. Il tutto frutto di cinque distinti furti commessi tra 2019 e 2020 in diverse località delle province di Milano e Como. I mezzi recuperati sono stati restituiti ai proprietari e il loro possessore, un italiano di 40 anni con precedenti, denunciato per ricettazione.

